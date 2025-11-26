Un herido después de que su vehículo se saliera de la vía a causa de la acumulación de hielo en Burgos

    BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha sufrido heridas de diversa consideración después de que su vehículo se saliera de la vía a causa de la acumulación del hielo en la calzada en el municipio de Villaescusa de Roa (Burgos), según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

   El suceso se ha producido a las 7.39 horas en la carretera BU-P-1101, en la entrada de Villaescusa de Roa, cuando se ha producido la salida de vía que ha provocado heridas de diversa consideración a un varón de 40 años.

    Finalmente, el herido ha sido trasladado al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

