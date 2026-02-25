Herido un escalador al sufrir una caída en la Peña Negra de Becedas en Béjar (Salamanca)

SALAMANCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido al sufrir una caída mientras escalaba en la Peña Negra de Becedas en Béjar (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.51 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el escalador herido.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl ha enviado un helicóptero medicalizado al punto de traspaso pactado en el aparcamiento de la estación de esquí de la Covatillas.