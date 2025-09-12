Un herido en la explosión de una bombona de gas en una vivienda de Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha resultado herido en la deflagración de una bombona de gas en la cocina de una vivienda en la Avenida Víctor Gallego de Zamora, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.10 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba de la explosión y solicitaba asistencia para un hombre que se encontraba consciente.

En función de esta información, el 112 ha avisado a la Policía Municipal y los Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía, a la distribuidora Nedgia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.