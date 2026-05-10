Un herido grave tras una agresión con arma blanca en Laguna de Duero (Valladolid)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en estado "muy grave" tras una agresión con arma blanca ocurrida este domingo en Laguna de Duero (Valladolid), que investiga la Guardia Civil, según ha informado a Europa Press la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se han producido sobre las 3.00 horas en el municipio que celebra las fiestas de San Pedro Regalado, sin que haya testigos de los hechos, por lo que la investigación se centra en definir lo ocurrido.

El herido, un varón, presenta tres heridas compatibles con arma blanca y se encuentra ingresado en estado "muy grave" en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.