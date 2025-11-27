Herido grave un hombre al ser atropellado por un turismo en Saldaña (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de gravedad al haber sido atropellado por un turismo en el kilómetro 61 de la carretera CL-615, a la altura de la localidad palentina de Saldaña, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y Leñon.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.13 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el hombre, que se encontraba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia y personal sanitario de guardia del centro de salud de Saldaña.