Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos

BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido tras haber sufrido un disparo de otro varón a la altura del número 165 de la calle Vitoria de Burgos, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 20.49 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para el hombre herido.

En base a esta información, el 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.