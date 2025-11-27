Herido un hombre de 30 años tras recibir un disparo en Burgos

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.
Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 21:17

   BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 30 años ha resultado herido tras haber sufrido un disparo de otro varón a la altura del número 165 de la calle Vitoria de Burgos, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   Los hechos han tenido lugar en torno a las 20.49 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para el hombre herido.

   En base a esta información, el 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado