Herido un hombre tras recibir un golpe con un palo en la cabeza en una pelea en Ciudad Rodridog (Salamanca)

SALAMANCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido tras haber recibido un golpe en la cabeza con un palo durante una pelea en la la Avenida Yurramendi de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

La reyerta ha tenido lugar sobre las 20.08 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso de que un hombre había resultado herido durante una pelea.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.