Herido un hombre tras ser atropellado por un turismo en Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la avenida Lope de Vega de Medina del Campo (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 2.19 horas que alertaba del atropello y solicitaba asistencia sanitaria para el herido.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Policía Local de Medina del Campo y al Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, se ha avisado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

Finalmente, el varón ha sido trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Medina del Campo.