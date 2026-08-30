Herido inconsciente un hombre tras sufrir una caída con un patinete en el Paseo del Rastro de Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

ÁVILA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras sufrir una caída con un patinete en el Paseo del Rastro de Ávila y ha tenido que ser trasladado en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 16.28 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída del hombre y señalaba que se encontraba inconsciente.

El 112 ha avisado de este incidente a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía, además de a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso sanitario para atender al herido en el lugar del suceso.

Tras recibir asistencia sanitaria, el varón ha sido trasladado en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila.