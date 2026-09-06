Herido inconsciente un motorista tras un accidente con un turismo en Baños de Valdearados (Burgos)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

BURGOS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha resultado herido inconsciente tras un accidente en los que han estado implicados su moto y otro turismo en el cruce entre las carreteras BU-V-9232 y BU-910, en Baños de Valdearados (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.46 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente vial, en el que el motorista, de unos 60 años, se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos.