Herido inconsciente un motorista tras una salida de vía en León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl- 112 - Archivo

LEÓN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, del que aún no se dispone de más datos, ha resultado herido inconsciente este lunes en una salida de vía en el kilómetro 2 de la LE-11, en León capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.16 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso sobre el accidente y una solicitud de asistencia para el motorista, un varón que se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Finalmente, el motorista ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital de León.