Herido un joven de unos 20 años tras sufrir un accidente de moto en Zamora

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ZAMORA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de moto en la calle José Regojo de Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 19.09 horas, cuando la Policía Local de Zamora ha contactado con la sala de operaciones del 112 para solicitar asistencia sanitaria urgente para el joven herido.

El 112 ha trasladado el aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso sanitario hasta el lugar del accidente para atender al joven.