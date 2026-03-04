Herido un joven de 28 años tras una colisión entre dos turismos en Palencia

miércoles, 4 marzo 2026 20:12
   PALENCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 28 años ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos ocurrida a la altura del número 23 de la calle Sevilla de Palencia, informa el 1-1-2 a Europa Press.

   Los hechos se han producido a las 16.40 horas, moento en el que el 1-1-2 da aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Palencia, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil. Queda informado además el Cuerpo Nacional de Policía.

   En el lugar, los organismos de emergencias atienden al herido, al que ha trasladado más tarde la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Palencia.

