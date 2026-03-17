Herido un joven de 32 años tras salirse de la vía y volcar un camión en Villamañán (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VILLAMAÑÁN (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)

Un joven de 32 años ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar un camión y quedar atrapado en su interior en el término municipal de Villamañán (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 8.16 horas, cuando una llamada a la sala de operaciones del 1-1-2 ha alertado sobre un accidente en el kilómetro 34 de la carretera N-120, en el término municipal de Villamañán (León). El alertante ha informado de que un camión había sufrido una salida de la vía y posteriormente había volcado y una persona consciente y herida se encontraba atrapada en su interior.

Así, se ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Diputación de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME), una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Centro de Salud de Valencia de Don Juan.

Los Bomberos han liberado a un herido, un varón de 32 años, al que ha atendido el equipo de la UME y del Centro de Salud en el lugar tras lo que se le ha evacuado en ambulancia (SVB) al Complejo Asistencial Universitario de León.