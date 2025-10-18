Herido un joven en una colisión entre un turismo y un camión en la provincia de León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido trasladado al hospital El Bierzo en Ponferrada tras haber resultado herido en una colisión por alcance entre un turismo y un camión en el kilómetro 372 de la A-6, dirección La Coruña, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 5.25 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para el conductor del turismo, que estaba consciente.

La sala del 112 ha trasladado aviso a Sacyl, Policía Local de Bembibre, Guardia Civil de Tráfico de León y Bomberos de Ponferrada, que posteriormente han sido anulados ya que se ha confirmado que no era necesaria su intervención.

Al lugar de los hechos ha acudido una UVI móvil que ha atendido y posteriormente trasladado al herido al hospital El Bierzo de Ponferrada.