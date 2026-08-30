Herido un joven tras salirse de la vía y volcar un turismo en Robleda-Cervantes (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

ZAMORA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 25 años ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que viajaba en el kilómetro 79 de la A-52, en Robleda-Cervantes (Zamora), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 5.15 horas de este domingo que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el joven, que se encontraba consciente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos hasta el lugar del accidente para atender al herido.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre el estado del varón ni sobre su posible traslado a un centro sanitario.