Herido un joven en el vuelco de un turismo en Cabezabellosa de la Calzada (Salamanca)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido tras volcar el turismo en el que circulaba en un camino asfaltado hacia la carretera SA-804, en la salida de la localidad salmantina de Cabezabellosa de la Calzada, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 04.39 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para un joven herido.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia y personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo. Posteriormente, el joven fue trasladado en una UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Salamanca.