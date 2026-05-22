Un herido en León tras ser agredido con un arma blanca en el pecho y en las manos

LEÓN 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital de León tras resultar herido en el pecho y en las manos en una agresión con un arma blanca ocurrida esta noche, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 01.16 horas de este viernes, 22 de mayo, en el número 142 de la Avenida Mariano Andrés. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía llamaron al 112 para solicitar asistencia para un varón que había sido agredido y presentaba una hemorragia, si bien en ese momento desconocían más datos.

El 112 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. La Policía Local informó de que se trataba de una agresión con un arma blanca en el pecho y las manos y la UVI móvil de Emergencias Sanitarias trasladó al herido al Hospital.