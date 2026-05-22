Notas de corte 2026: consulta qué nota necesitas para acceder a cada carrera y universidad

Archivo - Estudiantes de bachillerato acceden a la Universidad Politécnica de Valencia durante la convocatoria extraordinaria de EBAU, en la Universidad Politécnica de Valencia, a 1 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - JORGE GIL / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del comienzo de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), muchos estudiantes que quieren cursar estudios superiores comienzan a consultar las notas de corte para saber qué calificación se ha pedido en cursos anteriores en la carrera que les interesa y orientar así su elección de grado y universidad.

Para facilitar esta búsqueda, hemos elaborado un buscador de notas de corte (curso 2025-2026), que permite localizar una titulación o una universidad y consultar la nota de acceso recogida para cada grado o doble grado.

CÓMO BUSCAR UNA NOTA DE CORTE

El buscador incluye una caja de búsqueda en la que se puede introducir el nombre de una carrera o de una universidad. Los resultados se muestran en una tabla con información sobre el nivel de estudios, la titulación, la universidad, la nota de corte, el tipo de universidad, el idioma extranjero, la modalidad y la provincia.

De este modo, el usuario puede buscar, por ejemplo, una carrera como Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho, Matemáticas o Ingeniería Informática, o introducir el nombre de una universidad concreta para ver qué titulaciones aparecen en la tabla, qué universidades ofrecen esas titulaciones y qué nota de corte tiene cada una.

QUÉ SIGNIFICA LA NOTA DE CORTE

La nota de corte es la calificación de referencia que figura para acceder a una titulación en una universidad determinada. Este dato tiene carácter orientativo, ya que puede variar cada año en función de la demanda, las plazas disponibles y las calificaciones de los estudiantes que solicitan cada estudio.

QUÉ DOBLE GRADO TIENE LA NOTA DE CORTE MÁS ALTA

El doble grado en el curso 2025/2026 con la nota de corte más alta es el PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física de la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,7.

Después se sitúan el PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla, con un 13,59; el PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,46; y el PCEO Grado en Ingeniería Física / Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid, también con 13,46.

Entre los dobles grados con más nota también aparecen combinaciones de Matemáticas, Física, Ingeniería Informática, Ingeniería Física, Tecnologías Industriales, Biotecnología y Farmacia.

QUÉ GRADO SIMPLE TIENE LA NOTA DE CORTE MÁS ALTA

Si se tienen en cuenta solo los grados simples, la nota de corte más alta corresponde al Grado en Medicina de la Universidad de Sevilla, con un 13,34.

Le siguen el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,3, y el Grado en Medicina de la Universidad de Granada, con un 13,25.

También aparecen entre los grados simples con más nota el Grado en Engineering Physics / Ingeniería Física de la Universidad Carlos III de Madrid, con un 13,23, y el Grado en Odontología de la Universidad de Sevilla, con un 13,21.

QUÉ GRADOS TIENEN LA NOTA DE CORTE MÁS BAJA

La nota de corte más baja recogida es un 5,0. Entre las carreras que más veces figuran con esa nota están el Grado en Turismo, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el Grado en Administración y Dirección de Empresas.

También aparecen con un 5 el Grado en Historia, el Grado en Historia del Arte, el Grado en Estudios Ingleses y los grados en Educación Infantil y Filología Hispánica.

QUÉ COMUNIDAD AUTÓNOMA TIENE LA NOTA DE CORTE MÁS ALTA

La comunidad autónoma con la nota de corte más alta es la Comunidad de Madrid, donde se registra el 13,7 del PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física de la Universidad Complutense de Madrid.

La segunda nota máxima por comunidad corresponde a Andalucía, con el 13,59 del PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Después figuran Castilla y León, con un máximo de 13,35; Cataluña, con 13,34; y Galicia, con 13,31.

EN QUÉ COMUNIDAD AUTÓNOMA HAY MÁS TITULACIONES CON NOTA DE CORTE DE 5

Andalucía es la comunidad con más titulaciones con una nota de corte de 5,0. Por detrás se sitúan Castilla y León, Cataluña y la Comunitat Valenciana. También aparecen Aragón, Canarias, Galicia y la Comunidad de Madrid.

QUÉ UNIVERSIDAD TIENE LA NOTA DE CORTE MÁS ALTA

La universidad con la nota de corte más alta es la Universidad Complutense de Madrid, con el 13,7 del PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física.

Después aparecen la Universidad de Sevilla, con un máximo de 13,59; la Universidad Carlos III de Madrid, con 13,46; la Universidad de Málaga, con 13,37; y la Universidad de Granada, con 13,36.

También figuran entre las universidades con notas máximas más elevadas la Universidad de Valladolid, con 13,35; la Universidad Autónoma de Barcelona, con 13,34; y la Universidad de Salamanca, con 13,33.

QUÉ NOTA DE CORTE TIENE MEDICINA

Medicina es una de las carreras que aparece con las notas de corte más altas en la tabla y la puntuación más elevada corresponde a la Universidad de Sevilla.

También se sitúan por encima del 13 los grados de Medicina de la Universidad de Granada, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Málaga y la Universidad Complutense de Madrid.

Completan la relación de universidades con Medicina por encima del 13 la Universidad de Jaén, la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva.

QUÉ CARRERAS APARECEN MÁS ENTRE LAS NOTAS MÁS ALTAS

Entre las titulaciones con nota de corte igual o superior a 13, Medicina es la carrera que aparece con más frecuencia. También destacan los dobles grados vinculados a Matemáticas y Física, que se repiten entre las notas más altas tanto en el itinerario de Matemáticas/Física como en el de Física/Matemáticas.

Junto a ellas figuran otras titulaciones con fuerte presencia en la parte alta de la tabla, como Odontología, Ingeniería Aeroespacial y los dobles grados que combinan Ingeniería Informática y Matemáticas.