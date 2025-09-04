Herido un motorista de 52 años tras una caída en el cruce de la VA-20 con la carretera de Renedo

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha resultado herido tras sufrir una caída en el cruce de la ronda VA-20 con la carretera de Renedo, en la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.02 horas, cuando varias personas han avisado al 112 de la caída de un motorista en la ronda VA-20, en el cruce con la carretera de Renedo de Esgueva (VA-140).

En el accidente ha resultado herido un varón de 52 años, que se encontraba consciente y se quejaba de dolor en el tórax y las piernas. Se ha dado aviso a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al herido al Hospital Clínico.