Herido un motorista tras chocar contra una casa en Chozas de Abajo (León)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

LEÓN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León tras resultar herido al chocar contra una casa en la localidad leonesa de Chozas de Abajo, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 00.10 horas de este miércoles, 5 de agosto, cuando se informó al 112 de la colisión de una moto contra una casa en la CL-622 en Chozas de Abajo, accidente en el que resultó herido el motorista que se estaba inconsciente.

El 112 dio aviso a Tráfico de León y a Sacyl, que trasladó en UVI móvil al motorista al Complejo Asistencial Universitario de León.