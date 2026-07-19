Herido un motorista tras una colisión contra un turismo en Burgos

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

BURGOS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 19 de julio, tras colisionar contra un turismo en el kilómetro 17 de la carretera BU-800, en Burgos, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.04 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso sobre una colisión entre un turismo y una motocicleta, en la que había resultado herido el motorista, varón de mediana edad que había salido despedido a consecuencia del impacto.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el varón ha sido atendido en el lugar y trasladado después por la UVI móvil al Hospital de Burgos.