Herido un motorista en una salida de vía en Ciguñuela (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años, según las primeras informaciones del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, ha resultado herido este viernes como consecuencia de la salida de vía de la moto con la que circulaba en el término municipal de Ciguñuela (Valladolid).

El siniestro se ha producido minutos antes de las 16.14 horas de este viernes, cuando el 112 ha sido informado de la salida de vía de una moto en el kilómetro 21 la VP-5805, en Ciguñuela, donde había resultado herido el motorista, un varón de unos 60 años.

El 112 ha informado sobre el siniestro a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado el cual ha trasladado al motorista al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.