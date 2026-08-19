Herido un motorista tras salir despedido de su moto en una salida de vía en Navalosa (Ávila)

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ÁVILA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este miércoles tras sufrir una salida de vía en el kilómetro 11 de la carretera AV-905, en el término municipal de Navalosa (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 19.26 horas que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para el ocupante de la motocicleta.

Según la información facilitada al 112, el motorista ha salido despedido tras la salida de vía y se encontraba consciente en el lugar del accidente, aunque precisaba asistencia sanitaria.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha enviado recursos sanitarios al lugar para atender al herido, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre su estado o sobre un posible traslado hospitalario.