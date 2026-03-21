Herido un motorista tras salirse de la vía en Torralba del Moral (Soria)

SORIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha resultado herido tras salirse de la vía en la localidad soriana de Torralba del Moral, término municipal de Medinaceli, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.38 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el motorista, que estaba consciente aunque presentaba un traumatismo en la cabeza y varias contusiones.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.