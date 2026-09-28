Herido un motorista al sufrir un accidente en Boca de Huérgano (León)

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 65 años ha resultado herido este lunes como consecuencia de un accidente de motocicleta ocurrido en el término municipal de Boca de Huérgano (León), desde donde ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de la capital leonesa, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El accidente se ha producido pasadas las 14.38 horas de este lunes, cuando se ha producido el accidente en el punto kilométrico 112 de la N-621, donde según los alertantes había resultado herido el motorista, un varón de unos 65 arios.

El 112 ha avisado a Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico de León, y Emergencias Sanitarias ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Riaño.

El herido ha sido trasladado en helicóptero al hospital de León.