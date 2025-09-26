Herido un parapentista cuando realizaba maniobras de despegue en Arcones (Segovia)

ARCONES (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un parapentista ha resultado herido este viernes cuando realizaba maniobras de despegue en la zona de 'Las Berrocosas' en el término municipal de Arcones, en la provincia de Segovia, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El aviso ha tenido lugar a las 11.48 horas cuando se solicitó asistencia para un varón que, según los alertantes, se había golpeado en el pecho con una roca y estaba consciente.

El gestor del 1-1-2 comunicó el incidente con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y de localizar la ubicación exacta de la víctima tras lo que se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Además, se dio aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que envía un helicóptero medicalizado.

Asimismo, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil COS, y alos Bomberos de Segovia.

El helicóptero del Grupo de Rescate llegó a la zona donde estaba la persona herida y tomó tierra para permitir la bajada de los dos rescatadores. Estos colaboraron con el personal sanitario del helicóptero medicalizado, que había llegado a zona, en la inmovilización y porteo del herido hasta la aeronave sanitaria.