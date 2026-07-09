Herido policontusionado un menor tras ser atropellado por una furgoneta en Soria

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SORIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido policontusionado tras ser atropellado este jueves por una furgoneta en el Paseo Espolón de Soria capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El atropello ha tenido lugar minutos antes d elas 18.29 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba del suceso, ocurrido a la altura del número 12 de la mencionada vía.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso desde a Policía Local y Nacional, y a Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a un menor herido policontusionado.