Un herido tras la salida de la vía de un turismo en un camino de Cañizal (Zamora)

ZAMORA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras resultar herido en un accidente de circulación registrado a primeras horas de la noche en un camino de Cañizal (Zamora).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 21.05 horas del jueves 2 de octubre cuando se informó de la salida de vía de un turismo en un camino que sale de Cañizal en dirección Parada de Rubiales (Salamanca), donde, al menos una persona había resultado herida y se encontraba seminconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Toro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. Posteriormente, el alertante comunicó a través del 1-1-2 que habían conseguido sacar al herido del vehículo por lo que se anuló la salida de los bomberos.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 40 años que fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.