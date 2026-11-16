Un herido en la salida de vía de un turismo en la LE-412 en Zotes del Páramo (León)

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LEÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, del que no se disponen de datos de filiación, ha resultado herido en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 14 de la LE-412 en Zotes del Páramo (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 14.12 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de una persona herida atrapada dentro del vehículo tras el accidente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del parque de Astorga de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

Finalmente, el varón herido ha sido trasladado por UVI móvil al Complejo Asistencial de León.