Un herido tras salirse de la vía su furgoneta en la A-6 en Pobladura del Valle (Zamora)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico de Sacyl - SACYL - Archivo

ZAMORA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido tras salirse de la vía su furgoneta en el kilómetro 275 de la A-6, en Pobladura del Valle (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.55 horas, cuando el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que el vehículo, que circulaba en el carril sentido Madrid, se había salido de la vía, cruzado la mediana y quedado accidentado en el carril sentido A Coruña.

Asimismo, el alertante informaba de que el ocupante, un varón de unos 50 años, había resultado herido en una pierna, estaba consciente, y no podía salir de la furgoneta.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de Benavente, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los bomberos han excarcelado al varón y el personal sanitario lo ha atendido y trasladado después al Complejo Asistencial de Zamora.