Herido tras sufrir una agresión con un arma blanca en Valladolid

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras sufrir una agresió en la cara con un arma blanca a la altura del número 48 del paseo de Zorrilla de Valladolid, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 5.24 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso del Cuerpo Nacional de Policía que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para un varón herido.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos para atender a un varón con cortes en la cara, que fue posteriormente trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Clínico.