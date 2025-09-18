Un herido tras sufrir un atropello por un patinete en Valladolid

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha resultado herido tras sufrir un atropello por parte de un patinete en Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas, cuando se ha avisado al 112 de que un patín había atropellado a un peatón en el carril bici a la altura del número 91 del Paseo Zorrilla y que el herido presentaba un golpe en la cabeza y se encontraba consciente.

Así, se ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.