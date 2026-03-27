Herido un trabajador de 55 años tras caer al foso de un taller en Vázquez de Menchaca

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 18:08
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   VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 55 años ha resultado herido tras caerse a un foso de una cabina de pintura de un taller situado en la calle Vázquez de Menchaca, en Valladolid capital.

   Los hechos se han producido a las 11.20 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 da aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

   En el lugar, el personal sanitario ha atendido al varón que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

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