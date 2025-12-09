Herido un trabajador de 63 años al caer desde un forjado a una altura de 3 metros en Santa Cristina (Zamora)

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 63 años ha sido evacuado en helicóptero hasta el Complejo Asistencial de León tras caer desde un forjado, a una altura de tres metros y quedar inconsciente, en la localidad zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa.

Según los datos que han facilitado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a las 11.39 horas se recibió una llamada que informó de un accidente ocurrido en el número 17 de la calle Arcos, en Santa Cristina de la Polvorosa, cuando un trabajador de 63 años se ha caído desde un forjado, desde una altura de tres metros.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, que ha sido el encargado de evacuar al trabajador herido hasta el hospital de León.