Herido un trabajador por quemaduras en el incendio de una fábrica de pellets en Benamariel (León)

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido por quemaduras en el incendio registrado en la noche de este jueves en una fábrica de pellets situada en la pedanía de Benamariel, dentro del término municipal de Villamañán (León), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 23.39 horas, momento en el que se ha alertado de un fuego declarado en un molino de pellets ubicado en el kilómetro 173 de la carretera N-630, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para un operario que había resultado herido, aunque permanecía consciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de León, los Bomberos de la Diputación de León y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Valencia de Don Juan.

Tras ser atendido en el lugar, el operario ha sido trasladado en la UVI móvil al Hospital de León.