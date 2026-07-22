Herido un varón de 30 años herido al colisionar un camión y una furgoneta en la A-50, en Cardeñosa (Ávila)

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CARDEÑOSA (ÁVILA), 22 (EUROPA PRESS)

Un varón de unos 30 años ha resultado herido y ha precisado evacuación a un centro sanitario tras colisionar un camión y una furgoneta en la autovía A-50, en el término municipal de Cardeñosa (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.17 horas, cuando varias llamadas al 1-1-2 han informado de una colisión entre un camión y una furgoneta en el kilómetro 13 de la A-50, en Cardeñosa (Ávila) sentido Madrid, donde había resultado herido el conductor de la furgoneta, un varón de unos 30 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

La sala del 1-1-2 ha informado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado personal sanitario que ha atendido al conductor herido, al que se ha trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila.