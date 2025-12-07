Herido un varón de 44 años en una colisión entre turismos en la travesía de Sotopalacios (Burgos)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

BURGOS, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 44 años ha resultado herido en una colisión entre dos turismos en la carretera N-627, en la travesía de Sotopalacios, dentro del término municipal de Merindad de río Ubierna (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceo ha tenido lugar minutos antes de las 22.21 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban del accidente, donde se precisaba asistencia, al menos, para una persona que había resultado herida en uno de los turismos.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural.

Posteriormente, la Guardia Civil ha informado de que la persona herida se hallaba atrapada en el vehículo, circunstancia de la que se ha notificado entonces a los Bomberos de Burgos.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido finalmente a una única persona herida, un varón de 44 años, a quien han trasladado en la ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con el personal de Atención Primaria, al hospital de Burgos.