Herido un varón de 50 años en un atropello en el barrio de Villímar de Burgos

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo a la altura del número 19 de la calle Río Viejo, en el barrio burgalés de Villímar, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 19.06 horas de este lunes, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se solicitaba asitencia sanitaria para el herido, que se encontraba consciente.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado al lugar a una UVI móvil en la que, posteriormente, se ha trasladado al varón al hospital.