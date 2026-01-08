Herido un varón de 71 años en el vuelco de un tráiler en la A-6 en Villabrázaro (Zamora)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sacyl - JCYL - Archivo

ZAMORA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 71 años ha resultado herido este jueves, 8 de enero, en el vuelco de un tráiler en el kilómetro 272 de la A-6, en el término municipal Villabrázaro, dirección Coruña, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 2.18 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una viso en el que se informaba de que el conductor había resultado herido y no podía salir del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a un varón de 71 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Comarcal de Benavente.