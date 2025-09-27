Herido un varón de 75 años tras un atropello en Ponferrada (León)

LEÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 75 años ha resultado herido en un atropello en la rotonda del Templario con el cruce de Avenida de España en Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.35 horas de este sábado, 27 de septiembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 en la Comunidad ha recibido un aviso que informaba del accidente y de que el varón estaba consciente pero se quejaba de un golpe en la rodilla.

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del incidente a Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido al septuagenario y posteriormente lo ha trasladado al Hospital de Ponferrada.