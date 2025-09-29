Herido un varón de 84 años tras una colisión entre un camión y un turismo en Zamora

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

ZAMORA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras una colisión entre un turismo y un camión en Zamora, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.10 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado de una colisión frontolateral de un camión y un turismo en el kilómetro 470 de la la N-122, en Zamora.

Así, se ha avisado a Guardia Civil y, posteriormente, se ha solicitado la presencia de bomberos puesto que el ocupante del turismo, un varón de 84 años, tenía la puerta bloqueada y no podía salir, por lo que se ha pasado aviso a bomberos.

Desde el lugar, los organismos han solicitado luego asistencia sanitaria para atender al varón, que finalmente ha sido evacuado en ambulancia soporte vital básico al hospital de Zamora.