Herido un varón en una colisión entre un coche y una furgoneta en Merindad de Río Ubierna (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero sanitario - SACYL - Archivo

BURGOS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este martes en una colisión entre un turismo y una furgoneta en el punto kilométrico 19 de la N-627, en Merindad de Río Ubierna (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.44 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que informaban del accidente y solicitaban asistencia sanitaria para atender al menos a una persona que ha resultado herida.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar del accidente.

Finalmente, el equipo médico ha atendido a un varón de unos 50 años que ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.