Herido un varón tras una colisión entre dos turismos en la CL-602 en Pozal de Gallinas (Valladolid)

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años ha resultado herido en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 66 de la CL-602 en Pozal de Gallinas (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 15.41 horas de este lunes, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para un ocupante de uno de uno de los turismos, que había volcado. El hombre estaba consciente pero contusionado y atrapado en el vehículo

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Finalmente, una UVI móvil de Emergencias Sanitarias ha trasladado al Hospital de Medina del Campo al herido, quien a la llegada de los bomberos al lugar ya estaba fuera del vehículo.