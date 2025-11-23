Herido un varón en la colisión de un turismo contra un poste en la A-6 en Villafranca del Bierzo (León)

LEÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido en una colisión de un turismo contra un poste en el kilómetro 409 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León), sentido Astorga, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.13 horas de este domingo, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de que el varón se encontraba atrapado en el interior del vehículo tras el accidente, por lo que se solicitaba asistencia sanitaria para atenderlo.

El 1-1-2 ha avisado a Tráfico de León, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico.

En el lugar, el equipo médico ha trasladado al hombre en una ambulancia soporte vital básico al Hospital de El Bierzo.