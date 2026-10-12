Herido un varón que se desmayó tras ser golpeado por varias personas en Béjar (Salamanca)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico de Sacyl - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido en la madruga de este lunes tras ser golpeado por varias personas, lo que también le provocó un desmayo, en la calle Libertad número 63 de Béjar (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.40 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se solicitaba asistencia para el hombre.

El 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local de Béjar, al Cuerpo nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido, quien finalmente ha sido trasladado al Hospital de Béjar.