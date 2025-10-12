Herido un varón tras una explosión en una vivienda de Cespedosa de Tormes (Salamanca)

SALAMANCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 56 años ha resultado herido tras una explosión en una vivienda situada en el número 20 de la calle Portugal, en Cespedosa de Tormes (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 22.46 horas del sábado 11 de octubre, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que informaba de la explosión de que un hombre había resultado herido y estaba inconsciente. Según indicó el alertante, la explosión se produjo en una estufa de leña.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Guijuelo y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se avisó por protocolo a las empresas suministradoras de energía.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 56 años, quien posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.