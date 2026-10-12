Herida una mujer tras quedar su brazo atrapado en una máquina sembradora en Valderrodrigo (Salamanca)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL- SACYL - Archivo

SALAMANCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 45 años ha resultado herido tras quedar su brazo atrapado en una máquina sembradora en una finca agrícola de Valderrodrigo (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar el domingo 11 de octubre minutos antes de las 20.00 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió una solicitud de asistencia para la herida, quien se encontraba en una finca ubicada en el kilómetro 6 de la carretera DSA-560.

El 1-1-2 trasladó el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca --que movilizaron a los parques de Vitigudino y Lumbrales-- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida.

Finalmente, el equipo médico atendió a la mujer y la trasladó al Hospital de Salamanca.