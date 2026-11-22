Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 45 años ha resultado herido tras recibir un botellazo en la cabeza en una agresión en la madrugada de este domingo en la plaza del Mercado de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la agresión y de que el hombre estaba herido y consciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el herido trasladado al Hospital de Salamanca.