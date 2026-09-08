Un herido tras el vuelco de una carretilla en una empresa en Huerta (Salamanca)

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente laboral en Huerta (Salamanca) - 112CYL

SALAMANCA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca tras resultar herido en el vuelco de una carretilla ocurrido en una empresa de la localidad salmantina de Huerta, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.48 horas de este martes, 8 de septiembre, en una empresa ubicada en la carretera CM-514 en el término municipal Huerta. Los alertantes informaron del vuelco de una carretilla con el resultado de un varón herido y atrapado debajo.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a bomberos de la diputación de Salamanca, Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, personal sanitario del centro de salud de Santa Marta de Tormes y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario atendió al herido, un varón de unos 40 años, que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico con el personal del helicóptero medicalizado, al Complejo Asistencial de Salamanca.